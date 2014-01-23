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债券 | 2014年 1月 23日 星期四 17:41 BJT

欧元债市：西班牙公债收益率上升，一些投资者锁定此前购买新债的获利

受欧元区经济成长前景改善支撑，西班牙今年以来每周发售债券的规模都超过预期。爱尔兰、葡萄牙和意大利公债销售亦强劲。

大量债券涌入市场可能让今年来较低评级公债的强劲涨势暂停，尤其是2月发债金额超过偿债金额的情况下。

西班牙10年期公债收益率 上涨不到1个基点至3.75%。

其他评级较低的公债收益率亦持平或略微上升。

德国10年期公债收益率 持平于1.75%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 高琦/杜明霞；审校 艾茂林/隋芬)
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