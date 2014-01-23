欧元债市：大量新债入场后较低评等欧元区公债收益率上升

* 爱尔兰、葡萄牙和意大利公债收益率上升

* 西班牙公债收益率脱离八年低点

路透伦敦1月23日 - 较低评等的欧元区公债收益率周四从多年低点反弹，因投资人卖出一些二线国家公债。今年年初以来，有大量二线国家公债供应入市。

数据显示美国制造业成长趋弱，以及显示中国制造业放缓的报告打压了对较高风险资产的需求，促使投资人对欧元区二线公债获利了结，提振了避险德债。

交易商表示，大量新债进场令一些投资人持有的欧元区二线国家公债量大于希望水准或风险经理允许的水准，促使他们出脱一些公债。

西班牙周三发售了100亿欧元10年期新债，获得约400亿欧元需求，创下欧洲各国发债的纪录。

之前爱尔兰、葡萄牙和意大利公债标售也获得强劲需求。下周意大利也将发售新债。

葡萄牙10年期公债收益率 跳升10个基点，报5.015%，意大利10年期公债收益率 升3个基点，报3.86%，西班牙10年期公债收益率 升2个基点，报3.76%，进一步脱离近期触及的八年低点。

爱尔兰10年期公债收益率 升1个基点，报3.30%，本周稍早创下纪录低点。

德国10年期公债收益率 则跌5个基点，报2.61%，跟随美国公债价格的升势。(完)

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