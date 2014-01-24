欧元债市：穆迪发布评等检讨结果前避险买盘压低法国公债收益率

* 经济成长忧虑刺激对较低风险资产的需求

* 法国公债收益率跟随指标德债收益率的跌势

* 德债收益率触及两个半月低点

* 穆迪将在市场收盘后发布对法国评等的检讨结果

路透伦敦1月24日 - 法国公债收益率周五在穆迪发布评等检讨结果前下滑，投资人担心中国经济成长放缓，可能打压全球经济成长前景，这支撑了较低风险资产。

股市下挫以及新兴市场遭受重创——土耳其、阿根廷和俄罗斯货币都创下纪录低点——凸显全球经济复苏仍脆弱的本质，刺激了对避险公债的买兴。

美国10年期公债收益率跌至美联储开始缩减购债之前的水准，德国10年期公债收益率触及两个半月最低，拖累其他较高评等欧元区公债收益率下滑。

这令投资人对穆迪收盘后发布法国和斯洛文尼亚评等检讨结果的担忧退居次席。之前惠誉确认了德国和卢森堡AAA的评等，展望为稳定。

法国10年期公债 收益率跌5个基点，报2.38%，跌势同比利时、荷兰、芬兰以及德国可比公债一致。

葡萄牙10年期公债收益率 升11个基点，报5.13%，意大利10年期公债收益率 升4个基点，报3.90%，西班牙10年期公债收益率 升2个基点，报3.78%。(完)

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