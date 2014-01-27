欧元债市：希腊公债收益率触及今年高位，因新兴市场受打压

香港个股：中国华融拟发行29.7亿美元及6亿新加坡元票据，作营运资金
路透香港4月21日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融周五称，拟发行总值29.7亿美元及6亿新加坡元的票据，募资作营运资金。
* 希腊公债收益率触及今年高位，因新兴市场遭抛售
* 西班牙和意大利公债因大量国内投资人仓位而幸免
路透伦敦1月27日 - 希腊公债收益率(殖利率)周一触及今年迄今最高位，市场认为该国是最易受新兴市场紧张情况波及的欧元区国家。
葡萄牙公债收益率也下滑，不过交易商表示，交投清淡，且分析师警告如果新兴市场颓势加剧，收益率可能上升。
中国信贷更紧及市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步缩减刺激措施的预期，引发对新兴市场货币的大举抛售，土耳其、阿根廷和俄罗斯货币均触及纪录低位。
市场对希腊和葡萄牙公债的抛售较欧元区其他国家公债遭抛的情况更严重，而股市中，西班牙股市受到的打压最严重，因其对拉丁美洲有曝险。
西班牙三分之二的公债掌握在国内投资者手中，在全球投资者从高收益市场撤资时，国内投资者抛售的可能性较低，西班牙公债受到的影响因而降低。
相比而言，葡萄牙约一半的公债掌握在国内投资者手中，在全球市场趋势发生重大变化时，这使葡萄牙公债较西班牙更易受冲击。目前不能立即得到希腊数据，但交易商称许多公债掌握在外国对冲基金手里。
根据路透数据，希腊10年期公债收益率 升12个基点，报8.75%，一度最高涨至8.90%，创下今年迄今最高位。上周五，希腊10年期公债收益率已经上升20个基点。
葡萄牙10年期公债收益率 跌7.5个基点，报5.22%，但仍较上周四收盘水准高超过20个基点。
意大利和西班牙公债收益率当日持平，较上周四收盘水准高不到10个基点。
德国10年期公债收益率 持平于1.66%，上周五下跌5个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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