欧元债市：希腊公债收益率下跌，因新兴市场卖压减轻

路透伦敦1月28日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二下滑，对较高风险资产的卖压暂歇，但收益率仍接近2014年高点，因希腊被视为是最容易受到新兴市场动荡波及的欧元区国家。

新兴市场货币近日来重挫，打击了希腊公债，但这情况有所缓和，因土耳其央行宣布召开紧急会议，市场预期该央行将升息，来提振其货币。

然而，市场仍旧忐忑不安，许多人不愿意增加对高收益债券的曝险，因持续担心美国削减刺激措施，可能重燃新兴市场卖压。

希腊10年期公债收益率 最新下跌8个基点，至8.67%，周一曾最高升至8.90%。葡萄牙10年公债收益率 下滑7个基点，至5.14%。

意大利10年期公债收益率 最新下滑5个基点，至3.85%，西班牙10年期公债收益率 下挫6个基点，至3.70%。

德债期货 日内跌6个跳动点，至142.49，10年期现货公债收益率 小涨至1.68%。

一些投资人预计美联储本周将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元，德债收益率将攀升。美联储将在周三宣布货币政策决定。(完)

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