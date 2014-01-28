欧元债市：希腊公债收益率下跌，因新兴市场卖压减轻

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦1月28日 - 希腊公债收益率(殖利率)周二下滑，对较高风险资产的卖压暂歇，但收益率仍接近2014年高点，因希腊被视为是最容易受到新兴市场动荡波及的欧元区国家。
新兴市场货币近日来重挫，打击了希腊公债，但这情况有所缓和，因土耳其央行宣布召开紧急会议，市场预期该央行将升息，来提振其货币。
然而，市场仍旧忐忑不安，许多人不愿意增加对高收益债券的曝险，因持续担心美国削减刺激措施，可能重燃新兴市场卖压。
希腊10年期公债收益率 最新下跌8个基点，至8.67%，周一曾最高升至8.90%。葡萄牙10年公债收益率 下滑7个基点，至5.14%。
意大利10年期公债收益率 最新下滑5个基点，至3.85%，西班牙10年期公债收益率 下挫6个基点，至3.70%。
德债期货 日内跌6个跳动点，至142.49，10年期现货公债收益率 小涨至1.68%。
一些投资人预计美联储本周将宣布进一步缩减每月购债规模100亿美元，德债收益率将攀升。美联储将在周三宣布货币政策决定。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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