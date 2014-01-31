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债券 | 2014年 2月 1日 星期六 01:31 BJT

欧元债市：欧元区公债收益率和货币市场利率下挫，因通胀意外下滑

路透伦敦1月31日 - 欧元区公债收益率和货币市场利率周五下滑，此前欧元区公布的通胀意外下滑，市场对欧洲央行未来几个月可能放宽政策的臆测升温。

西班牙10年期公债收益率跌至接近本月稍早触及的八年低点，德国、意大利、比利时、奥地利、芬兰和荷兰10年期公债收益率都触及六至七个月最低水准。

欧盟统计局周五公布的数据显示，欧元区1月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.7%，路透调查预估为升0.9%。数据远低于欧洲央行近2%的目标。

指标10年期德债收益率 跌5个基点，报1.565%的六个月低点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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