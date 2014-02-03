欧元债市：希腊公债收益率下滑，因德国否认新的债务减计计划

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦2月3日 - 希腊公债收益率周一下滑，因媒体报导希腊可能将获得更多国际援助。在德国否认希腊的民间债权人可能遭受进一步损失后，希腊公债收益率跌势加速。
德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末报导德国正为希腊准备第三轮救助方案，规模达到100-200亿欧元，可能包括进一步减计债务。
德国财政部发言人Marco Semmelmann表示，“有关希腊没有新的情况。”在被问及减计债务的可能性时，他表示，“对此我可以明确否认。”
希腊10年期公债收益率 跌23个基点，报8.49%，从上周触及的今年高位8.90%进一步回落。
其他欧元区公债收益率持平至小跌，因欧元区制造业活动数据大致证实了经济复苏的趋势。
德国10年期公债收益率 跌1个基点，报1.56%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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