欧元债市：希腊公债收益率下滑，因德国否认新的债务减计计划

路透伦敦2月3日 - 希腊公债收益率周一下滑，因媒体报导希腊可能将获得更多国际援助。在德国否认希腊的民间债权人可能遭受进一步损失后，希腊公债收益率跌势加速。

德国《明镜》周刊(Der Spiegel)周末报导德国正为希腊准备第三轮救助方案，规模达到100-200亿欧元，可能包括进一步减计债务。

德国财政部发言人Marco Semmelmann表示，“有关希腊没有新的情况。”在被问及减计债务的可能性时，他表示，“对此我可以明确否认。”

希腊10年期公债收益率 跌23个基点，报8.49%，从上周触及的今年高位8.90%进一步回落。

其他欧元区公债收益率持平至小跌，因欧元区制造业活动数据大致证实了经济复苏的趋势。

德国10年期公债收益率 跌1个基点，报1.56%。(完)

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