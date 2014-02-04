欧元债市：希腊公债收益率下跌，因援助磋商的障碍料已得到解决

美国数据：3月小型企业借贷迟滞，企业主对投资保持谨慎--PayNet
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
* 希腊公债收益率延续本周跌势
* 消息称希腊2014年财政缺口问题大致得到解决
* 德债收益率持于约六个月低位，关注ECB政策会议
路透伦敦2月4日 - 希腊公债收益率周二下跌，因消息称希腊和国际金主就今年财政缺口的分歧基本达成一致，为释放更多金援的磋商消除一障碍。
这消息带动希腊10年期公债收益率 跌10个基点，报8.37%，跑赢其他欧元区评级相同的公债，市场交投清淡。
尽管希腊10年期公债收益率本周大幅下跌，但较30年期希腊公债收益率仍高35个基点，反映投资人忧虑他们持有的希腊公债可能被减计。
德国10年期公债 收益率收平在1.55%，盘中触及六个月低位1.534%，因传闻欧洲央行正寻求支持，终止冲销央行在金融危机时期从货币市场买入公债释出的资金。
美国彭博新闻援引两名了解事件的欧洲官员称，欧洲央行总裁德拉吉只会在得到德国央行公开支持下，才考虑终止冲销。
熟悉情况的消息人士向路透表示，欧洲央行讨论了暂停操作的可能性，但这仅是一个政策选项，且在周四的央行政策会议上不太可能作出决定。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月1日 - 周一公布的数据显示，3月美国小型企业借贷活动迟滞，因为在政策不确定的情况下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。