欧元债市：希腊公债收益率下跌，因援助磋商的障碍料已得到解决

* 希腊公债收益率延续本周跌势

* 消息称希腊2014年财政缺口问题大致得到解决

* 德债收益率持于约六个月低位，关注ECB政策会议

路透伦敦2月4日 - 希腊公债收益率周二下跌，因消息称希腊和国际金主就今年财政缺口的分歧基本达成一致，为释放更多金援的磋商消除一障碍。

这消息带动希腊10年期公债收益率 跌10个基点，报8.37%，跑赢其他欧元区评级相同的公债，市场交投清淡。

尽管希腊10年期公债收益率本周大幅下跌，但较30年期希腊公债收益率仍高35个基点，反映投资人忧虑他们持有的希腊公债可能被减计。

德国10年期公债 收益率收平在1.55%，盘中触及六个月低位1.534%，因传闻欧洲央行正寻求支持，终止冲销央行在金融危机时期从货币市场买入公债释出的资金。

美国彭博新闻援引两名了解事件的欧洲官员称，欧洲央行总裁德拉吉只会在得到德国央行公开支持下，才考虑终止冲销。

熟悉情况的消息人士向路透表示，欧洲央行讨论了暂停操作的可能性，但这仅是一个政策选项，且在周四的央行政策会议上不太可能作出决定。(完)

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