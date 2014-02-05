修正-欧元债市：希腊公债收益率下滑，因报导称欧盟考虑延长贷款年期

(修正内文第二段中的错字)

* 希腊公债收益率延续本周跌势

* 媒体报导称欧盟考虑延长贷款年期

* 德国发售32.8亿欧元五年期公债

* 对欧洲央行进一步放宽政策的预期支撑需求

路透伦敦2月5日 - 希腊公债收益率周三大跌，此前媒体报导欧盟官员正在考虑延长对希腊贷款的年期至50年。

彭博援引了解讨论情况的两位官员报导，对希腊的下一轮救助可能包括将贷款年期由30年延长至50年，并下调之前援助贷款的利率。

希腊10年期 和30年期公债 收益率分别大跌30基点，报8.10%和7.75%。

周二消息称希腊和国际金主就今年财政缺口的分歧基本达成一致，为释放更多金援的磋商消除一障碍。

德国公债收益率回落至六个月低点，此前对欧洲央行本周将暗示进一步放宽货币政策的押注支撑了德国五年期公债发售。

标售后，五年期德债收益率 跌1个基点，报0.54%。10年期德债收益率 一度下挫4个基点，报1.507%，但在美国公布数据显示美国1月服务业增速快过预期后，该收益率反弹至1.54%。(完)

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