欧元债市：欧洲央行观望态度提振德债收益率和欧元区货币市场利率

* 部分投资人对欧洲央行没有暗示很快放宽政策感到失望

* 欧元区短期货币市场利率上升

* 交易商将欧洲央行放宽政策押注推迟至今年稍晚

* 德国10年期公债收益率升至一周高位

路透伦敦2月6日 - 周四评等最高的欧元区公债收益率和货币市场利率上升，欧元触及一周高位，因此前欧洲央行没有暗示很快会放宽货币政策。

在欧元区公布通胀意外降至0.7%，远低于央行近2%的目标，且体系内过剩资金减少造成货币市场波动后，市场一直预期欧洲央行会强烈暗示进一步实施货币刺激政策。

欧洲央行总裁德拉吉表示，维持利率在0.25%纪录低点不变是因为需要获得更多信息。

尽管重申欧洲央行准备采取行动，但德拉吉表示，没有讨论停止从债市抽走资金的建议，这令原本预期会有此举动的市场人士失望。

2014-2016年欧元银行间拆放款利率(Euribor)期货<0#FEI:>反映的货币市场利率升3-6个基点，德国两年期公债收益率 跳升6个基点，报0.14%的一周最高。德国10年期公债收益率 升6.5个基点，报1.61%。

德拉吉讲话后，今年欧元无担保之加权平均隔夜利率 升多达3个基点，反映市场对下月降息的预期降温。交易商将央行进一步采取行动的时间预期押后至今年更晚。(完)

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