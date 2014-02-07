欧元债市：德国法院将ECB买债争议提交欧洲法院，西班牙公债收益率近八年低点

* 德国法院将ECB买债争议提交欧洲法院

* 欧洲法院料更有可能支持欧洲央行计划

* 二线公债收益率下滑

* 美国就业报告不及预期，德债收益率下滑

路透伦敦2月7日 - 西班牙公债收益率周五跌至近八年低点，因德国宪法法院将有关欧洲央行(ECB)“无限量”购债计划的争议提交给欧洲法院，市场认为这可能降低了计划改变的风险。

欧洲央行则马上重申，该计划在其职权范围之内。欧洲央行的直接货币交易(OMT)计划于2012年推出，虽然尚未启动，但外界认为其在缓解欧债危机方面功不可没。

如果OMT计划受限，将使投资者变得警觉。

德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。

不过德国法院在声明中称，法院“也考虑到，若严格解读OMT决议”，有可能合乎法律。

西班牙10年期公债收益率 跌7个基点，报3.58%，离2006年3月初以来的最低水准不远。该收益率对德国法院的决定最初的反应是升了3个基点，报3.65%。

意大利10年期公债收益率 跌7个基点，报3.69%。

对二线公债的利多人气受到美国就业报告逊于预期打压。

1月美国非农就业岗位仅增加11.3万，低于分析师预估的18.5万。

德国10年期公债收益率 跌4个基点至1.66%，美国公布就业报告后跌势加速。德债期货 上涨50个跳动点至143.83。(完)

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