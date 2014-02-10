欧元债市：强劲的经济数据令希腊公债收益率跌至一个月低位

欧元债市：欧债收益率及欧元均上涨，受到区域内多国强劲GDP数据提振
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
* 希腊公债收益率连跌六个交易日
* 希腊12月工业产出上升，为六个月来首次
* 葡萄牙10年期公债收益率上升，为新债发行计划作准备
路透伦敦2月10日 - 希腊公债收益率周一跌至近一个月低位，因欧元区经济受压最重的希腊公布的经济数据正面，燃点对该国今年经济将复苏的希望。
希腊12月工业产出在六个月来首次上升，此为该国将结束连续六年经济滑坡的最新迹象之一。
希腊10年期公债收益率 在交投清淡中跌14个基点，报7.76%，表现好于其他欧元区同样评级的公债。30年期希腊公债收益率 跌13个基点，报7.46%。
但希腊债务和国内生产总值(GDP)的比例为大约175%，远高于欧元区平均的110%，令人怀疑希腊经济的基本面力道。
葡萄牙10年期公债收益率 升3个基点，报5.02%，因交易商为葡萄牙本周透过银团发售的10年期公债作准备。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦4月28日 - 周五欧元区公债收益率(殖利率)全线上涨，而且欧元走强，因多国经济产出数据再次确认了区内经济改善，提升了收紧货币政策的可能性。
第一季经济较上年同期增长3.0%，增速持平于前一季，略高于分析师平均预估的成长2.9%。（完） (编译 高琦 审校 张涛)
路透上海4月28日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅下行。继上周监管政策密集出台引发恐慌性上行之后，票据配置价值显现，月末仍有盈余额度的机构加大收票力度；尽管资金面紧平衡仍牵制，但相比有限的供给，买盘明显增加推动转贴利率回落。