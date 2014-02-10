欧元债市：强劲的经济数据令希腊公债收益率跌至一个月低位

* 希腊公债收益率连跌六个交易日

* 希腊12月工业产出上升，为六个月来首次

* 葡萄牙10年期公债收益率上升，为新债发行计划作准备

路透伦敦2月10日 - 希腊公债收益率周一跌至近一个月低位，因欧元区经济受压最重的希腊公布的经济数据正面，燃点对该国今年经济将复苏的希望。

希腊12月工业产出在六个月来首次上升，此为该国将结束连续六年经济滑坡的最新迹象之一。

希腊10年期公债收益率 在交投清淡中跌14个基点，报7.76%，表现好于其他欧元区同样评级的公债。30年期希腊公债收益率 跌13个基点，报7.46%。

但希腊债务和国内生产总值(GDP)的比例为大约175%，远高于欧元区平均的110%，令人怀疑希腊经济的基本面力道。

葡萄牙10年期公债收益率 升3个基点，报5.02%，因交易商为葡萄牙本周透过银团发售的10年期公债作准备。(完)

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