欧元债市：德债收益率上涨，稍后将标售两年期新债

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
“如果标售结果强劲，这显然暗示市场预期存款工具利率或再融资利率将会下调，”ING驻阿姆斯特丹利率分析师Alessandro Giansanti表示。
两年期德债收益率 上涨0.5个基点，报0.113%，交易员称投资者为新债腾出仓位。
“如果看(收益率)曲线的形状，这意味着两种可能：市场要么预期欧洲央行将向银行系统注入更多流动性，要么预期欧洲央行将再次下调利率，”SEB的首席固定收益策略师Jussi Hiljanen表示。
10年期德债收益率 上涨1.5个基点，报1.695%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/李春喜; 审校 白云/许娜)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。