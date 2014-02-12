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债券 | 2014年 2月 12日 星期三 17:19 BJT

欧元债市：德债收益率上涨，稍后将标售两年期新债

“如果标售结果强劲，这显然暗示市场预期存款工具利率或再融资利率将会下调，”ING驻阿姆斯特丹利率分析师Alessandro Giansanti表示。

两年期德债收益率 上涨0.5个基点，报0.113%，交易员称投资者为新债腾出仓位。

“如果看(收益率)曲线的形状，这意味着两种可能：市场要么预期欧洲央行将向银行系统注入更多流动性，要么预期欧洲央行将再次下调利率，”SEB的首席固定收益策略师Jussi Hiljanen表示。

10年期德债收益率 上涨1.5个基点，报1.695%。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/李春喜; 审校 白云/许娜)
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