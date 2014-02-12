欧元债市：两年期德债收益率近零，此前公债标售顺利

* 预期欧洲央行将进一步放宽政策

* 新的两年期德债标售需求强劲

* 美债和英债表现拖累德债跌52个跳动点

路透伦敦2月12日 - 两年期德债收益率周三接近零，因回报率很低的新债标售获得强劲需求，投资人预期欧洲央行将进一步放宽政策。

短期德债跑赢10年期德债，后者收益率上升，受美债和英债拖累，此前英国央行上调经济预估，且对央行升息预期提前至明年。

欧洲央行执委科尔在路透峰会上表示，将欧洲央行隔夜存款利率降至负利率是“非常可能的选项”这使德债收益率贴近今年低位。

周三德债标售略多于40亿欧元两年期德债，需求规模约88亿欧元，高于上次标售79亿欧元需求和2013年均值78亿欧元。这显示对德债有需求。

“尽管欧洲央行不急于放宽政策，但央行为降息明显开启大门，。央行继续放宽政策的倾向为短债提供良好支撑，”说RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic。

两年期德债收益率 持稳在0.110%，低于一周和一个月货币市场利率，部分分析师表示这显示市场预期欧洲央行进一步放宽政策。

10年期德债收益率 升4个基点，报1.72%，两年期/10年期收益率差扩阔4个基点，报161基点，为一个月最陡。

德债期货 跌52跳动点，至143.12日内低位，为近一周来最大单日跌幅。交易商直指美债和英债下跌，拖累德债。(完)

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