欧元债市：两年期德债收益率近零，此前公债标售顺利

美国经济：特朗普降低企业税率的提议或引发新一轮金融冒险行为--IMF
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
* 预期欧洲央行将进一步放宽政策
* 新的两年期德债标售需求强劲
* 美债和英债表现拖累德债跌52个跳动点
路透伦敦2月12日 - 两年期德债收益率周三接近零，因回报率很低的新债标售获得强劲需求，投资人预期欧洲央行将进一步放宽政策。
短期德债跑赢10年期德债，后者收益率上升，受美债和英债拖累，此前英国央行上调经济预估，且对央行升息预期提前至明年。
欧洲央行执委科尔在路透峰会上表示，将欧洲央行隔夜存款利率降至负利率是“非常可能的选项”这使德债收益率贴近今年低位。
周三德债标售略多于40亿欧元两年期德债，需求规模约88亿欧元，高于上次标售79亿欧元需求和2013年均值78亿欧元。这显示对德债有需求。
“尽管欧洲央行不急于放宽政策，但央行为降息明显开启大门，。央行继续放宽政策的倾向为短债提供良好支撑，”说RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic。
两年期德债收益率 持稳在0.110%，低于一周和一个月货币市场利率，部分分析师表示这显示市场预期欧洲央行进一步放宽政策。
10年期德债收益率 升4个基点，报1.72%，两年期/10年期收益率差扩阔4个基点，报161基点，为一个月最陡。
德债期货 跌52跳动点，至143.12日内低位，为近一周来最大单日跌幅。交易商直指美债和英债下跌，拖累德债。(完)
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