欧元债市：希腊公债收益率接近债务重组以来低点，贷款人将重返雅典

* 国际金主本周将重返希腊

* 市场预计对希腊改革的评估正面

* 公债收益率下滑，成交量增加被视为令人鼓舞迹象

* 收益率曲线倒置仍显示有违约之虞

路透伦敦2月18日 - 希腊公债收益率周二盘旋在该国债务重组以来的最低位附近，此前其国际贷款方表示本周将返回雅典，恢复救助谈判。

由于与希腊当局的磋商缺乏进展，国际贷款方去年中止了对希腊的评估。自那以后，该国取得了重大进步。

希腊2013年预算盈余超出预估，经济萎缩幅度也小于政府和贷款方的预期。分析师认为，这些成果应能为去年9月以来被暂停的一笔援助款的发放铺路。

希腊10年期公债收益率 尾盘报7.58%，距离上周触及的2012年3月债务重组以来最低点不到10个基点。

“希腊已经取得了进展...录得了基本盈余，且经济有趋稳的初步迹象。”AllianceBernstein经济助理Dennis Shen表示。

成交量增长以及债券保险工具复苏的初步迹象，进一步显示市场正在复元。

希腊央行的数据显示，今年前五周成交量约5.46亿欧元，约为2013年全年成交量的36%，且几乎追平2012年全年成交量。

今年亦有看到希腊CDS价格重现，最新报在约490个基点，但数据提供商Markit表示，目前CDS价格只是指示性的。在希腊重组其债务后，市场实际上已经崩溃了。

一旦CDS交投回升，投资者将能够对冲他们在希腊债券市场的曝险，且可能会更愿意持有这些债券。

“这都要看投资者重燃对交易希腊债券的兴趣，”ING利率策略师Alessandro Giansanti说。

不过仍有令人警惕的迹象，希腊10年期公债收益率仍高于30年期公债收益率，这种倒置的情况往往显示投资人消化了很有可能违约的风险。(完)

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