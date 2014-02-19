欧元债市：意大利公债收益率触及八年低位，市场给伦齐投下信心一票

* 预料伦齐周一完成组阁

* 一些投资人仍然对伦齐对意大利经济的影响表示怀疑

路透伦敦2月19日 - 意大利公债收益率周三触及八年低位，因新总理伦齐就组阁完成磋商，投资人希望新政府将落实伦齐雄心壮志的改革计划。

伦齐承诺会迅速改革，誓言处理选举和宪法体制，整顿公共行政，并改革劳动市场及税改，这些全都会在上任四个月内进行。

意大利10年期公债收益率 跌至2006年来最低的3.54%，之后小幅反弹，日内上升2个基点，报3.59%。

自上周四伦齐向莱塔开火以来下跌近30个基点。穆迪在周五上调意大利信用前景，这刺激收益率下跌。

10年期意大利公债/德债收益率差触及约190个基点的三年新低，不到意大利危机最严竣时的水平的一半。

意大利股市FTSE MIB指数 下跌0.2%，表现优于其他欧洲股市，但仍接近2011年中的水平。