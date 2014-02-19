欧元债市：意大利公债收益率触及八年低位，市场给伦齐投下信心一票

中国房地产：紧缩政策下房企融资需双管齐下，证券化潜力巨大--仲量联行
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 预料伦齐周一完成组阁
* 一些投资人仍然对伦齐对意大利经济的影响表示怀疑
路透伦敦2月19日 - 意大利公债收益率周三触及八年低位，因新总理伦齐就组阁完成磋商，投资人希望新政府将落实伦齐雄心壮志的改革计划。
伦齐承诺会迅速改革，誓言处理选举和宪法体制，整顿公共行政，并改革劳动市场及税改，这些全都会在上任四个月内进行。
意大利10年期公债收益率 跌至2006年来最低的3.54%，之后小幅反弹，日内上升2个基点，报3.59%。
自上周四伦齐向莱塔开火以来下跌近30个基点。穆迪在周五上调意大利信用前景，这刺激收益率下跌。
10年期意大利公债/德债收益率差触及约190个基点的三年新低，不到意大利危机最严竣时的水平的一半。
意大利股市FTSE MIB指数 下跌0.2%，表现优于其他欧洲股市，但仍接近2011年中的水平。
不过对伦齐是否能获得莱塔阵营的强力支持，以落实全面改革的疑虑犹存。一些投资人不确信他能给意大利带来全面改观。(完)
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
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