欧元债市：西班牙公债收益率从八年低位反弹，该国完成今年四分之一发债

* 西班牙发售50亿欧元五年期、10年期和30年期公债

* 西班牙完成今年融资计划的四分之一

* 欧元区PMI低于预期，令较低评等公债承压

路透伦敦2月20日 - 周四西班牙公债收益率周四弹离八年低位，尽管又一轮发债扶助西班牙完成今年发债规模的约四分之一，但对欧元区经济前景的不确定性再度浮现。

一如预期，欧元区内企业活动未能加速，Markit综合采购经理人指数(PMI)下滑，显示经济复苏仍脆弱，特别是德国以外的欧元区国家。

分析师表示，数据没有导致对经济成长预期的重大转变，但却令人质疑是否投资人年初对经济增强以及扶助政府更轻松管理债务程度的预期可能过于乐观了。

尽管数据是在西班牙发售公债时公布的，但西班牙标售的50亿欧元五年期、10年期和30年期公债仍获得强劲需求。今日标售后，西班牙已完成了今年1,333亿欧元年度融资目标的四分之一。

10年期西班牙公债收益率 日内上升4个基点至3.61%，高于周三早些时候触及的八年低点3.50%。

穆迪周五将检讨西班牙Baa3评等，目前该评等展望为稳定，但一些分析师表示，穆迪可能会将评等展望上调至正面，上周穆迪就将意大利评等展望由负面上调至稳定。

10年期意大利公债收益率 也脱离昨日触及的八年低点3.54%，因市场认可提名总理伦齐的改革日程。该收益率最新报3.66%。

10年期德国公债收益率 升3个基点至1.69%。(完)

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