欧元债市：穆迪上调西班牙评等令该国公债收益率持于八年低点附近

* 穆迪将西班牙评等上调至Baa2，展望为正面

* 意大利新总理伦齐面临信心投票

* 欧元区通胀被小幅上修

路透伦敦2月24日 - 西班牙公债收益率周一持稳于八年低点附近，之前穆迪上调该国债信评级，进一步认可了该国政府为使经济脱离欧元区危机重灾区而作的努力。

评级机构穆迪周五将西班牙主权债信评级提高一个级距至Baa2，展望为“正面”，称赞该国在恢复经济平衡、结构改革和市场准入方面取得的进展。

在经济成长好于预期因素的支持下，西班牙公债价格今年大幅上扬，政府已经完成今年四分之一的发债融资计划。

10年期西班牙公债 收益率最新持平报3.56%，接近上周触及的八年低点3.499%。这比2013年底时的水平低约60基点，不到2012年危机顶点时的一半，当时许多人都认为西班牙难逃求援纾困的命运。

评级调升未导致追踪债券指数的投资者被迫买进，但仍在盘初给西班牙债券提供了支撑。

欧元区1月通胀由0.7%的初值小幅上修为0.8%的终值后，西班牙公债收益率一度同其他二线国家公债收益率一道脱离稍早低点。

欧元区1月通胀率意外下降，引发欧洲央行今年进一步放宽政策的预期。

交易商称数据公布后，投资者立刻卖出二线国家债券，但补充道，该数据只是给投资者提供了一个对最近涨势锁定获利的借口。

RIA的Stamenkovic，以及花旗和德国商业银行的策略师预计，短期内西班牙债券的表现将超越意大利债券。西班牙评级上调后，级别与意大利齐平，不过意大利的评级展望为稳定。

意大利将于周二和周四发行债券。

意大利10年期公债收益率 上升1个基点至3.62%，上周曾触及八年低点3.54%。

意大利新总理伦齐周一面临首次考验，其将向参议院提出甚具野心的改革计划，并将寻求其新内阁赢得信任投票。(完)

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