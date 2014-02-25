欧元债市：葡萄牙债券回购计划压低该国公债收益率

* 葡萄牙债券回购计划压低该国公债收益率

* 回购旨在缓和今明两年债务负担

* 意大利标售35亿欧元公债获良好需求

路透伦敦2月25日 - 葡萄牙公债收益率周二下滑，此前该国表示将在本周回购债券，旨在缓和短期融资需要，葡萄牙正在准备退出国际援助。

葡萄牙债务机构周一晚表示，计划在周四回购2014年10月至2015年10月到期的公债，票息分别为3.6%和3.35%。

这将有助于葡萄牙面对今明两年约196亿欧元的大规模债券赎回，该国需求在今年5月退出国际援助。

葡萄牙10年期公债收益率 跌4个基点，报4.88%，向1月触及的约4.82%的两年半低点回落。五年期公债收益率 大跌12个基点，报3.77%，两年期公债收益率 跌19个基点，报2.18%。

欧盟执委会周二预估显示，葡萄牙今明两年的经济成长预计将比西班牙、法国或德国来的慢。

意大利公债收益率 跌3个基点，报3.59%，此前该国标售35亿欧元零票息通膨保值债券，获得稳健需求。(完)

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