欧元债市：葡萄牙债券回购计划压低该国公债收益率

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
* 葡萄牙债券回购计划压低该国公债收益率
* 回购旨在缓和今明两年债务负担
* 意大利标售35亿欧元公债获良好需求
路透伦敦2月25日 - 葡萄牙公债收益率周二下滑，此前该国表示将在本周回购债券，旨在缓和短期融资需要，葡萄牙正在准备退出国际援助。
葡萄牙债务机构周一晚表示，计划在周四回购2014年10月至2015年10月到期的公债，票息分别为3.6%和3.35%。
这将有助于葡萄牙面对今明两年约196亿欧元的大规模债券赎回，该国需求在今年5月退出国际援助。
葡萄牙10年期公债收益率 跌4个基点，报4.88%，向1月触及的约4.82%的两年半低点回落。五年期公债收益率 大跌12个基点，报3.77%，两年期公债收益率 跌19个基点，报2.18%。
欧盟执委会周二预估显示，葡萄牙今明两年的经济成长预计将比西班牙、法国或德国来的慢。
意大利公债收益率 跌3个基点，报3.59%，此前该国标售35亿欧元零票息通膨保值债券，获得稳健需求。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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