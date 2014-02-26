欧元债市：乌克兰紧张局势拖累德国公债收益率降至近三周低点

* 德国10年期公债收益率降至近三周低点

* 俄罗斯部队在乌克兰边境附近战备演习

* 地缘政治忧虑盖过了德国公债标售需求疲弱的影响

路透伦敦2月26日 - 德国公债收益率周三降至近三周低点，因乌克兰地缘政治紧张局势升级，引发对避险公债的资金流入。

俄罗斯命令乌克兰附近的部队进行紧急战备演习，这是在其盟友乌克兰总统亚努科维奇(Viktor Yanukovich)被罢免后发出武力恫吓的迹象。

地缘政治紧张局势盖过了德国标售公债需求疲弱的影响。德国10年期公债收益率 跌4个基点，报1.62%，德债期货 跳升49个跳动点，报144.46，盘中多数时间下滑。

稍早，在德国发售30年期公债未受投资人青睐后，10年期德债收益率在1.64-1.66%的狭窄区间内交投。

30年期德债收益率 跌5.5个基点，报2.48%，较今年低点2.44%仅高4个基点。

对欧洲央行将进一步放宽货币政策以避免拖累经济成长的通缩预期也在升温。进一步放宽货币政策会拉低公债收益率。(完)

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