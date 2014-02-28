欧元债市：西班牙公债收益率跌至八年低点，因仍押注欧洲央行将放宽政策

* 欧元区2月CPI上升，但仍远低于央行目标

* 德债收益率和货币市场利率上扬

* 西班牙，意大利和希腊公债收益率仍接近数年低点

* 仍预期欧洲央行将进一步放宽政策

路透伦敦2月28日 - 西班牙公债收益率周五跌至八年低点，因对欧洲央行将放宽政策的持续预期进一步支撑低评级公债，尽管欧元区通胀小幅上升。

欧元区2月通胀小升，预期为回软，令欧元区借贷成本指标-德国10年期公债收益率攀升。

货币市场利率也小幅上涨，暗示市场略为缩减对欧洲央行将放宽政策的押注。不过，市场仍反映投资人相信欧元区通胀仍远低于欧洲央行的目标，欧洲央行将可能最终采取行动，避免该区出现通缩。

“市场仍预期欧洲央行将进一步放宽政策，这支撑二线欧元区公债，”瑞信策略师Luca Cazzulani说。

在数据公布后，西班牙10年公债 收益率跌至八年低位3.48%，之后反弹，早见3.51%。路透数据显示，五年期西班牙公债收益率在数据后一度跌至2%以下，此为至少20年来首次，最新报2.03%。

欧元区通胀小幅上升缓和了欧洲央行在下周四的月度会议马上放宽政策的压力。不过，如果欧洲央行在未来几个月进一步放宽政策，高评等的德债收益率将仍保持在超低水平，这将驱使投资人愿意承受较高的风险，将部份资金投在低评级公债，以寻求较高回报。

意大利10年期公债 收益率保持在八年低位约3.48%。

希腊10年期公债 收益率跌至7%以下，为2010年4月来首次，触及希腊获取欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助前的水平。该收益率最新报6.99%，稍早低见6.78%，30年期希腊公债收益率跌仅7个基点，报6.92%。

欧盟统计局公布的数据显示，欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期增长0.8%，路透调查预估为升0.7%，1月为升0.8%，这使欧洲央行在下周月度会议上进一步放宽货币政策的可能性降低。 (完)

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