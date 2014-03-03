欧元债市：高评等欧元区公债大涨，乌克兰紧张情势升温投资者寻求避险

* 德债收复上周多数失地

* 其他较高评等欧元区公债也上扬

* 较低评等西班牙和意大利公债收益率持于约八年低点

* 关注欧洲央行周四会议，预计按兵不动

路透伦敦3月3日 - 最高评等欧元区公债周一上扬，表现优于其他公债，因俄罗斯和乌克兰可能开战，带动投资人寻求避险。

周末俄罗斯总统普京宣称取得出兵乌克兰的授权后，乌克兰边境卫队周一称，俄罗斯开始在刻赤海峡（Kerch Strait）的俄边境集结装甲车。

西方多国警告如果俄罗斯在乌克兰动武，他们会对俄罗斯实施制裁。俄罗斯为全球最大的产油国。

德债期货 上涨76个点子报145.25，德国10年期公债收益率 下跌7个基点，报1.55%。荷兰、法国、奥地利、芬兰和比利时公债收益率跌5-6个基点。

评等较低的意大利和西班牙公债收益率也跌至上周触及的近八年低点，因投资人仍预计欧洲央行今年将进一步放宽政策。

较低风险的欧元区公债扭转上周跌势，上周欧元区公布的通胀数据高于预期，令欧洲央行本周会放宽政策的押注降温，拖累较低风险的欧元区公债下滑。(完)

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