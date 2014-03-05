欧元债市：良好的PMI数据扶助西班牙和意大利公债收益率跌至历史低位

路透伦敦3月5日 - 西班牙和意大利五年期公债收益率周三触及历史低位，因新数据巩固了南欧国家经济不断增强的迹象，且乌克兰紧张局势缓和的迹象也提振二线欧元区公债。

周三出炉的调查报告显示，欧元区2月民间部门扩张步伐创下逾两年半来最快，因该地区的服务业扩张步伐超过预期。

意大利和西班牙PMI数据也优于预期，高于50的荣枯分水岭。

根据路透数据，西班牙五年期公债 收益率跌9个基点，报1.86%，在2%以下进一步下滑，至至少20年来最低。意大利五年公债收益率跌7个基点，报1.91%。

这两国的10年期公债收益率进一步走低，均跌至八年新低。意大利 和西班牙10年期公债 收益率分别报3.37%和3.36%，均为2005年底来最低。

10年期德债收益率持平在1.602%。五年期德债收益率在二级市场也持平在0.63%，此前德国标售32.7亿欧元五年期公债。(完)

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