欧元债市：良好的PMI数据扶助西班牙和意大利公债收益率跌至历史低位

中国反腐：保监会主席项俊波涉嫌严重违纪被中央免去领导职务--新华
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透伦敦3月5日 - 西班牙和意大利五年期公债收益率周三触及历史低位，因新数据巩固了南欧国家经济不断增强的迹象，且乌克兰紧张局势缓和的迹象也提振二线欧元区公债。
周三出炉的调查报告显示，欧元区2月民间部门扩张步伐创下逾两年半来最快，因该地区的服务业扩张步伐超过预期。
意大利和西班牙PMI数据也优于预期，高于50的荣枯分水岭。
根据路透数据，西班牙五年期公债 收益率跌9个基点，报1.86%，在2%以下进一步下滑，至至少20年来最低。意大利五年公债收益率跌7个基点，报1.91%。
这两国的10年期公债收益率进一步走低，均跌至八年新低。意大利 和西班牙10年期公债 收益率分别报3.37%和3.36%，均为2005年底来最低。
10年期德债收益率持平在1.602%。五年期德债收益率在二级市场也持平在0.63%，此前德国标售32.7亿欧元五年期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京4月17日 - 新华网周一报导引述中央组织部有关负责人证实，中国保监会主席、党组书记项俊波涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务。
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 上限6.20% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *黄石市众邦 15 7 4/24簿记建档 -- AA 4/2