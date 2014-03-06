欧元债市：德债收益率上升，乌克兰危机缓解打击避险需求

德国10年期公债收益率 小升2个基点至1.63%。

西班牙10年期公债收益率 上升2个基点。法国10年期公债收益率 上升3个基点。

葡萄牙10年期公债收益率 小跌1个基点至4.74%，此前有最新迹象显示该国可能是继爱尔兰之后，在今年稍晚成为第二个摆脱国际救援的欧元区国家。(完)