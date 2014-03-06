欧元债市：德债收益率上升，乌克兰危机缓解打击避险需求

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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德国10年期公债收益率 小升2个基点至1.63%。
法国和西班牙周四将发售债券，分析师预计需求将稳健。
西班牙10年期公债收益率 上升2个基点。法国10年期公债收益率 上升3个基点。
葡萄牙10年期公债收益率 小跌1个基点至4.74%，此前有最新迹象显示该国可能是继爱尔兰之后，在今年稍晚成为第二个摆脱国际救援的欧元区国家。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 张明钧)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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