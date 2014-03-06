欧元债市：德债收益率上升，因欧洲央行按兵不动

* 德债下滑，欧元上升，因欧洲央行按兵不动

* 乌克兰外交谈判也令德债承压

路透伦敦3月6日 - 德国公债收益率周四上升，欧元兑美元触及10周高位，此前欧洲央行面对持续低通胀，没有采取新的措施放宽货币政策。

欧洲央行总裁德拉吉表示，该行在其月度货币政策会议上没有采取行动，是因经济和货币状况没有发生足够大的改变。

欧洲央行也没有停止周度购债冲销操作，这令原本预计该行会采取行动应对可能出现的通缩的投资人感到失望。

欧洲央行的立场加速了最高评等欧元区公债收益率的升势，盘中稍早因解决乌克兰危机的谈判持续，令地缘政治紧张局势缓和，收益率已经上升。

对利率预期转变最为敏感的德国两年期公债收益率 升4个基点，至0.16%的六周高位，10年期德债收益率 升5个基点，报1.65%。

德国商业银行策略师Rainer Guntermann表示，通胀数据需要非常令人失望或意外，才能让欧洲央行进一步放宽货币政策。(完)

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