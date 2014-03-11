欧元债市：葡萄牙公债收益率延续跌势，此前该国上修第四季GDP增幅

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 葡萄牙和爱尔兰公债表现优于其他欧元区公债
* 葡萄牙第四季GDP增幅上修为0.6%
* 葡萄牙总理拒绝债务重组的新要求
路透伦敦3月11日 - 葡萄牙公债收益率周二跌至四年新低，此前该国上修了第四季国内生产总值(GDP)增幅，且总理拒绝了重组该国债务的新要求。
垃圾评等的葡萄牙公债表现优于其他欧元区债券，因在一波升势令意大利和西班牙公债收益率降至历史低点后，市场稍作喘息。
数据显示葡萄牙第四季GDP上修为增长0.6%，第三季为0.3%。
葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)拒绝了由一些老政客、商人等提出的债务重组请求，称这样的计划会给国际金主传递错误的信息。
他的讲话以及经济数据令葡萄牙公债收益率跌势加速，因对葡萄牙可以在今年稍晚退出欧盟/IMF救助的乐观情绪升温。
葡萄牙10年期公债 收益率跌6个基点，报4.43%，两年期公债收益率跌15个基点，报1.52%。
自年初以来，葡萄牙10年期公债收益率已经大跌1.5个百分点，目前水准远低于2012年初欧债危机高峰时期的17%。
希腊、意大利和西班牙公债收益率均上升，意大利10年期公债 收益率升3个基点，报3.41%，西班牙10年期公债收益率 升1个基点，报3.32%。
欧元区核心公债市场中，10年期德债收益率 升1.5个基点，报1.64%。
根据路透数据。德债较可比美债的收益率溢价触及2006年中来最高的117个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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