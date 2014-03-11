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债券 | 2014年 3月 12日 星期三 01:59 BJT

欧元债市：葡萄牙公债收益率延续跌势，此前该国上修第四季GDP增幅

* 葡萄牙和爱尔兰公债表现优于其他欧元区公债

* 葡萄牙第四季GDP增幅上修为0.6%

* 葡萄牙总理拒绝债务重组的新要求

路透伦敦3月11日 - 葡萄牙公债收益率周二跌至四年新低，此前该国上修了第四季国内生产总值(GDP)增幅，且总理拒绝了重组该国债务的新要求。

垃圾评等的葡萄牙公债表现优于其他欧元区债券，因在一波升势令意大利和西班牙公债收益率降至历史低点后，市场稍作喘息。

数据显示葡萄牙第四季GDP上修为增长0.6%，第三季为0.3%。

葡萄牙总理科埃略(Pedro Passos Coelho)拒绝了由一些老政客、商人等提出的债务重组请求，称这样的计划会给国际金主传递错误的信息。

他的讲话以及经济数据令葡萄牙公债收益率跌势加速，因对葡萄牙可以在今年稍晚退出欧盟/IMF救助的乐观情绪升温。

葡萄牙10年期公债 收益率跌6个基点，报4.43%，两年期公债收益率跌15个基点，报1.52%。

自年初以来，葡萄牙10年期公债收益率已经大跌1.5个百分点，目前水准远低于2012年初欧债危机高峰时期的17%。

希腊、意大利和西班牙公债收益率均上升，意大利10年期公债 收益率升3个基点，报3.41%，西班牙10年期公债收益率 升1个基点，报3.32%。

欧元区核心公债市场中，10年期德债收益率 升1.5个基点，报1.64%。

根据路透数据。德债较可比美债的收益率溢价触及2006年中来最高的117个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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