欧元债市：爱尔兰公债收益率触及纪录低位，因首次例行公债标售大获成功

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
* 爱尔兰10年期公债收益率跌至3%之下的纪录新低
* 接受国际救助后的首次公债标售获强劲需求
* 标售标志着爱尔兰入市融资恢复正常
路透伦敦3月13日 - 爱尔兰公债收益率周四触及纪录低位，因该国自2010年接受国际救助后进行的首次例行公债标售获强劲需求，标志着该国全面恢复入市融资的能力。
爱尔兰标售10亿欧元10年期公债，得标收益率为创纪录低位2.967%，低于二级市场10年期公债的收益率。
交易商称，投标倍数为2.9，且受到包括养老基金和保险商在内的各类投资者的普遍追捧。养老基金和保险商持有公债的时间通常长于银行和对冲基金。
尽管俄罗斯与乌克兰在克里米亚问题上关系紧张，促使投资者买入避险德债，推动10年期德债收益率跌至近六周低位约1.54%，但爱尔兰公债标售仍大获成功。
今日的标售标致着爱尔兰结束了为其三年的融资空窗期，因投资者重返在2011和2012年欧债危机最严重期间逃离的市场。
10年期爱尔兰公债收益率 最新下跌3个基点，报3.2%，盘初触及历史低位2.981%。交易商称，很多投资者在标售前买入爱尔兰公债，因担心无法在标售中中标。
今日意大利也进行了公债标售。该国售出了77.5亿欧元三年和15年期公债，得标收益率为纪录低位。
意大利10年期公债收益率 跌2个基点，报3.40%，略高于上周触及的八年低位3.365%。(完)
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路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 -- AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= *石首市博雅 8.6 7 4/28簿记建档 --