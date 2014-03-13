欧元债市：爱尔兰公债收益率触及纪录低位，因首次例行公债标售大获成功

* 爱尔兰10年期公债收益率跌至3%之下的纪录新低

* 接受国际救助后的首次公债标售获强劲需求

* 标售标志着爱尔兰入市融资恢复正常

路透伦敦3月13日 - 爱尔兰公债收益率周四触及纪录低位，因该国自2010年接受国际救助后进行的首次例行公债标售获强劲需求，标志着该国全面恢复入市融资的能力。

爱尔兰标售10亿欧元10年期公债，得标收益率为创纪录低位2.967%，低于二级市场10年期公债的收益率。

交易商称，投标倍数为2.9，且受到包括养老基金和保险商在内的各类投资者的普遍追捧。养老基金和保险商持有公债的时间通常长于银行和对冲基金。

尽管俄罗斯与乌克兰在克里米亚问题上关系紧张，促使投资者买入避险德债，推动10年期德债收益率跌至近六周低位约1.54%，但爱尔兰公债标售仍大获成功。

今日的标售标致着爱尔兰结束了为其三年的融资空窗期，因投资者重返在2011和2012年欧债危机最严重期间逃离的市场。

10年期爱尔兰公债收益率 最新下跌3个基点，报3.2%，盘初触及历史低位2.981%。交易商称，很多投资者在标售前买入爱尔兰公债，因担心无法在标售中中标。

今日意大利也进行了公债标售。该国售出了77.5亿欧元三年和15年期公债，得标收益率为纪录低位。

意大利10年期公债收益率 跌2个基点，报3.40%，略高于上周触及的八年低位3.365%。(完)

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