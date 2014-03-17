欧元债市：葡萄牙公债收益率大幅回落，受助于债券回购计划

* 葡萄牙计划在周二回购2015年到期的公债

* 葡萄牙公债收益率全线走低

* 其他二线公债收益率也走低，因欧元区通胀数据疲弱

路透伦敦3月17日 - 葡萄牙公债收益率周一急跌，因该国计划回购2015年到期公债，提振投资者对该国将在今年退出救助计划的信心。

葡萄牙规模达780欧元的救助计划将在今年5月到期，回购公债被视为该国有能力在市场上融资。

葡萄牙计划周二回购2015年10月到期公债，这是该国今年第二次回购，上月葡萄牙已经回购了13.2亿欧元2014年10月和2015年10月到期公债，以缓和赎回压力。

葡萄牙两年期公债收益率 跌17个基点，报1.54%，上周一度跌至四年低点1.42%。10年期公债收益率 跌12个基点，报4.52%，也接近四年低点。

优于预期的经济成长数据以及政府维持财政秩序的承诺也给葡萄牙垃圾级别的债券带来了更稳健的需求。

欧元区将2月通胀年率由之前公布的0.8%下修为0.7%，远低于欧洲央行略低于2%的目标后，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率跌2-3个基点。

10年期德债 收益率升2个基点，报1.57%，周日俄罗斯支持的乌克兰克里米亚公投没有发生大规模暴力事件，避险需求降低。

在西方对乌克兰和俄罗斯官员仅实施了有限的制裁后，投资人也蹑手蹑脚的重返较高风险资产。(完)

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