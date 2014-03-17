欧元债市：葡萄牙公债收益率大幅回落，受助于债券回购计划

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
* 葡萄牙计划在周二回购2015年到期的公债
* 葡萄牙公债收益率全线走低
* 其他二线公债收益率也走低，因欧元区通胀数据疲弱
路透伦敦3月17日 - 葡萄牙公债收益率周一急跌，因该国计划回购2015年到期公债，提振投资者对该国将在今年退出救助计划的信心。
葡萄牙规模达780欧元的救助计划将在今年5月到期，回购公债被视为该国有能力在市场上融资。
葡萄牙计划周二回购2015年10月到期公债，这是该国今年第二次回购，上月葡萄牙已经回购了13.2亿欧元2014年10月和2015年10月到期公债，以缓和赎回压力。
葡萄牙两年期公债收益率 跌17个基点，报1.54%，上周一度跌至四年低点1.42%。10年期公债收益率 跌12个基点，报4.52%，也接近四年低点。
优于预期的经济成长数据以及政府维持财政秩序的承诺也给葡萄牙垃圾级别的债券带来了更稳健的需求。
欧元区将2月通胀年率由之前公布的0.8%下修为0.7%，远低于欧洲央行略低于2%的目标后，西班牙、爱尔兰和意大利公债收益率跌2-3个基点。
10年期德债 收益率升2个基点，报1.57%，周日俄罗斯支持的乌克兰克里米亚公投没有发生大规模暴力事件，避险需求降低。
在西方对乌克兰和俄罗斯官员仅实施了有限的制裁后，投资人也蹑手蹑脚的重返较高风险资产。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红/李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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