版本:
中国
债券 | 2014年 3月 22日 星期六 00:52 BJT

欧元债市：希腊公债收益率下跌，因标准普尔表示或将上调该国评级

* 标普确认希腊评等，展望为稳定

* 标普称如果希腊经济成长明显加速，可能上调其评等

* 欧元区其他国家公债小涨

路透伦敦3月21日 - 希腊公债收益率周五下跌，此前标准普尔表示，如果希腊GDP增长能更加稳健，则会上调该国信贷评级。

标准普尔周五确认希腊主权债信评级为B-/B，评级展望稳定，并称认为希腊经济正在逐步恢复平衡。

给予希腊Caa3评等的穆迪将在4月4日发布对希腊评等的检讨。欧盟新规要求信贷评等机构公布检讨一国评等的具体日期。

标准普尔的正面评价对希腊是个最新的利好消息。希腊本周与欧盟和IMF敲定了协议，能得到进一步的援助金拨付。

随着投资者在欧元区债务危机渐退时追求较高收益，希腊公债收益率大跌至四年低点附近。这也推动希腊自2010年接受救援以来，首次考虑开始标售公债。

希腊10年期公债收益率 跌6个基点至6.93%，略高于本月稍早触及的6.61%四年低点。

风险仍然存在。尽管10年期公债价格大涨，但收益率仍高于较长期公债。收益率曲线像这样倒挂，通常说明债市投资者担心不能全额赎回。

欧元区其他公债收益率持稳至小跌，市场在前日大跌后趋稳。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦之前暗示美联储升息时间可能早于预期，导致欧债大跌。

德债 收益率跌1个基点，报1.63%。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐