欧元债市：希腊公债收益率下跌，因标准普尔表示或将上调该国评级

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
* 标普确认希腊评等，展望为稳定
* 标普称如果希腊经济成长明显加速，可能上调其评等
* 欧元区其他国家公债小涨
路透伦敦3月21日 - 希腊公债收益率周五下跌，此前标准普尔表示，如果希腊GDP增长能更加稳健，则会上调该国信贷评级。
标准普尔周五确认希腊主权债信评级为B-/B，评级展望稳定，并称认为希腊经济正在逐步恢复平衡。
给予希腊Caa3评等的穆迪将在4月4日发布对希腊评等的检讨。欧盟新规要求信贷评等机构公布检讨一国评等的具体日期。
标准普尔的正面评价对希腊是个最新的利好消息。希腊本周与欧盟和IMF敲定了协议，能得到进一步的援助金拨付。
随着投资者在欧元区债务危机渐退时追求较高收益，希腊公债收益率大跌至四年低点附近。这也推动希腊自2010年接受救援以来，首次考虑开始标售公债。
希腊10年期公债收益率 跌6个基点至6.93%，略高于本月稍早触及的6.61%四年低点。
风险仍然存在。尽管10年期公债价格大涨，但收益率仍高于较长期公债。收益率曲线像这样倒挂，通常说明债市投资者担心不能全额赎回。
欧元区其他公债收益率持稳至小跌，市场在前日大跌后趋稳。美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦之前暗示美联储升息时间可能早于预期，导致欧债大跌。
德债 收益率跌1个基点，报1.63%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。