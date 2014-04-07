欧元债市：德国和意大利公债期货上涨，因臆测欧洲央行将采取量化宽松

路透伦敦4月7日 - 德国和意大利公债期货周一盘初上涨，因投资者考虑欧洲央行今年购买资产以支撑经济的可能性。

德债和其他欧元区公债市场周五大涨。德国法兰克福汇报上周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果，此前一天欧洲央行总裁德拉吉曾表示，有可能需要采取激进的政策。

“上周五关于量化宽松(QE)的报导出炉后，这仍是主要关注焦点...尤其是出现QE传闻后，目前二线国家公债得到大量支撑。这是最为明显的交易，”一名交易商说。

意大利公债期货 最新上升15个跳动点至123.06，德债期货 上升14个跳动点至143.54。

市场还关注希腊标债。希腊最早可能本周标债，出现违约两年后，重返债券市场。(完)

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