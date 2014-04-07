欧元债市：德国和意大利公债期货上涨，因臆测欧洲央行将采取量化宽松

新闻稿：中国1-3月房地产开发投资同比增9.1%，增速加快--国家统计局
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
路透伦敦4月7日 - 德国和意大利公债期货周一盘初上涨，因投资者考虑欧洲央行今年购买资产以支撑经济的可能性。
德债和其他欧元区公债市场周五大涨。德国法兰克福汇报上周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果，此前一天欧洲央行总裁德拉吉曾表示，有可能需要采取激进的政策。
“上周五关于量化宽松(QE)的报导出炉后，这仍是主要关注焦点...尤其是出现QE传闻后，目前二线国家公债得到大量支撑。这是最为明显的交易，”一名交易商说。
意大利公债期货 最新上升15个跳动点至123.06，德债期货 上升14个跳动点至143.54。
市场还关注希腊标债。希腊最早可能本周标债，出现违约两年后，重返债券市场。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透4月17日 - 受困铝业生厂商中国宏桥集团去年6月的7亿美元联贷获得债权银行豁免，让该公司有更多时间公布财报，股票也可以继续停牌。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年3月份社会消费品零售总额增长10.9%”的新闻稿全文：