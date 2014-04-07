欧元债市：欧元区公债收益率小涨，因诺沃特尼称没有必要马上采取措施

* 较低评等欧元区公债收益率从多年低点反弹

* 欧洲央行政策制定者讲话，压低马上采取QE的预期

* 市场仍预计欧洲央行将采取刺激措施

* 希腊公债收益率在四年低点附近，尽管穆迪没有采取行动

路透伦敦4月7日 - 较低评等欧元区公债收益率周一从多年低点反弹，此前欧洲央行政策制定者的讲话压制了市场对欧洲央行可能购买资产的期望。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼周一称，央行没有必要马上采取措施应对低通胀，因为欧洲经济走强应能降低通缩风险。

ECB执委会成员莫尔表示，欧洲央行正制定大规模购买资产的计划以备需要，不过离准备就绪还有一段距离。

德国央行总裁魏德曼周一表示，他依然反对欧洲央行的公债购买计划，如果通胀率仍远低于央行目标位，所有措施都应予以考虑。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示，在决定是否采取新的政策行动前，央行必须先评估中期通胀前景较上月设定的情景是否发生了变化。

上述讲话促使一些投资人对较低评等公债获利了结。在欧洲央行总裁德拉吉暗示如果通胀持低过久，可能印钞应对后，较低评等公债在上周大幅跑赢。

西班牙10年期公债收益率 升3个基点，报3.19%，其他低评等欧元区公债收益率升2-3个基点。

但许多市场人士预计收益率只是暂时攀升，预计欧洲央行仍将在今年稍晚放宽货币政策，这将支持投资者买入欧元区二线公债寻求高回报的押注。

德国法兰克福汇报上周五报导，欧洲央行通过建模探讨了购买1万亿欧元资产避免通缩的效果。

希腊10年期公债收益率 也小涨，稍早一度触及四年新低，投资人未受上周五穆迪没有发布评等声明影响。部分市场人士原本预计穆迪会上调希腊评等。(完)

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