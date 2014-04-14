欧元债市：德债收益率触及10个月低位，此前德拉吉警告欧元过强

标题新闻：西班牙央行总裁林德称需推行更多结构性改革，以进一步降低该国的公共赤字
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乌克兰地缘政治紧张情势亦支撑低风险资产。
希腊10年期公债收益率 周一持平于6.30%，急剧上涨后陷入暂停，因投资者上周锁定获利。希腊成功发行五年期公债后，即出现获利了结。
“第一印象是此次债券发行获得良好需求，但二级市场的分销疲弱，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic称，“希腊仍存在结构性问题...和政治问题。我并不建议追高希腊公债。西班牙和意大利公债有更好的价值。”(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 杜明霞；审校 李婷仪/高琦)
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路透柏林4月25日 - 德国两名政府高官周二对路透称，德国政府略微上调了其对今明两年德国经济增长的预估，因对于日益上升的全球需求的乐观看法增强。