欧元债市：德债收益率触及10个月低位，此前德拉吉警告欧元过强

乌克兰地缘政治紧张情势亦支撑低风险资产。

希腊10年期公债收益率 周一持平于6.30%，急剧上涨后陷入暂停，因投资者上周锁定获利。希腊成功发行五年期公债后，即出现获利了结。

“第一印象是此次债券发行获得良好需求，但二级市场的分销疲弱，”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic称，“希腊仍存在结构性问题...和政治问题。我并不建议追高希腊公债。西班牙和意大利公债有更好的价值。”(完)

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