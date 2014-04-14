欧元债市：德债收益率触及10个月低位，因德拉吉对欧元强势发出警告

* 欧洲央行总裁德拉吉称欧元走强可能促使央行进一步放宽政策

* 德债和评级较低欧元区公债收益率均走低

* 希腊公债收率小涨，因该国重返债市引发的购买狂潮消退

路透伦敦4月14日 - 欧元区公债收益率周一普跌，德债收益率触及10个月低位，因欧洲央行总裁德拉吉称，欧元走强可能促使央行进一步放宽货币政策。

德拉吉在周末给出了迄今为止最明确的暗示，即欧洲央行准备开始实施资产购买计划，消息拖累欧元从一个月最高水平回落。

德拉吉的法国同僚，欧洲央行执委科尔谨慎地表示，购买诸如公债等单一资产可能无法产生理想的效果。但他暗示，任何资产购买行动将与中长期公债的收益率挂钩。

尽管数位欧洲央行决策者表示，对推行美国式购买主权资产的计划持保留意见，但欧元区长期公债周一对上述消息的反应十分强烈。

“债市波动看似仅限于五年和10年期公债，短期公债反应冷淡，暗示投资者正密切关注决策者有关量化宽松计划的讲话，”花旗集团全球利率策略部主管Alessandro Tentori表示。

指标德国10年期公债收益率 跌至10个月低位1.491%，后缩减跌幅。

10年期意大利公债收益率 跌4个基点，报3.18%，距离纪录低位不远。10年期西班牙公债收益率 回落5个基点，报3.14%。

希腊是今日少数几个收益率攀升的公债市场之一，因投资者在该国公债录得今年欧元区债市最大涨幅后锁定获利。10年期希腊公债收益率 上扬16个基点，触及日高6.47%。(完)

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