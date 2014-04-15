欧元债市：意大利公债收益率降至纪录低位，得益于散户买需强劲

* 意大利10年期公债收益率触及3.104%的纪录低点

* 欧洲央行购买资产都可能提振二线公债

* 海外持有意大利公债增加

路透伦敦4月15日 - 意大利公债收益率(殖利率)周二降至纪录低位，因意大利通膨保值新债发行获得来自散户的强劲需求。

关于欧洲央行购买资产计划将令欧元区二线国家高收益公债获益的预期，也提振意大利公债。

周一和周二对意大利BTP债券的申购就达到94.6亿欧元，超过分析师预估该国四天的债券发售筹资150亿欧元的一半。周四的债券发售还将向机构投资人开放。

意大利10年期公债收益率 下跌7个基点，报3.104%，其它欧元区公债收益率也下滑，因欧洲央行的政策前景吸引投资人。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周末表示，若欧元持续走强，欧洲央行将必须进一步放宽政策，这是他迄今发出的有关欧洲央行或推出资产购买计划的最清晰信号。

策略师预计，所谓的量化宽松政策将会持续推低欧元区二线成员国相对于德法等核心成员国的借贷成本水平。

苏格兰皇家银行、法国农业信贷等银行认为，年底前10年期意大利公债较可比德债收益率之差将从当前的163-164个基点跌至100个基点。

意大利央行数据显示，单单1月海外增持意大利债券290亿欧元，至6,480亿欧元。(完)

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