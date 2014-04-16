欧元债市：意大利和西班牙公债收益率跌至数年低位，因乌克兰危机越演越烈

* 欧元区二线公债收益率走低，因乌克兰危机升级

* 投资者将西班牙和意大利公债视为新的“甜点”

* 地缘政治风险消退，投资者寻求高回报

路透伦敦4月16日 - 意大利和西班牙公债收益率周三跌至数年低位，因这两国公债在相对安全的情况下提供较高回报，吸引了同时关注乌克兰危机进展的投资者。

投资者对欧元区恢复成长的信心，以及欧洲央行购买资产的可能性支撑二线公债，盖过了地缘政治风险造成的拖累。

10年期西班牙公债收益率 下跌3个基点，报3.06%，为八年半低位。10年期意大利公债收益率 回落2个基点，报3.11%，为纪录低位。避险德债收益率攀升1个基点，报1.49%，之前德国标售34亿欧元10年期德债。

在欧债危机最严重时期规避欧元区二线公债的投资者目前更加看好这些国家公债的前景。

“至少在西班牙，市场对该国经济失衡状况改善，以及政府的改革努力作出反应，”西班牙财政部的融资主管Pablo de Ramon-Laca告诉路透。

由于欧洲央行准备通过量化宽松等激进举措使欧元区经济恢复正常，投资者相信目前二线公债对外部冲击基本免疫。

尽管乌克兰紧张局势愈演愈烈，分离主义者站在周三从乌克兰军队缴获的装甲车上挥动俄罗斯国旗，但市场上并无二线公债遭抛售的迹象。

二线公债的总回报也很有吸引力。根据花旗的全球公债指数，今年到目前为止，意大利公债的总回报为6.3%，西班牙公债为6.7%，较德国公债3.2%的回报率高出约一倍。

很多市场人士预计，意大利和西班牙公债较可比德债收率差将继续收窄。诸如苏格兰皇家银行和法国农业信贷银行等银行预计，到年底，收益率将从目前的约160个基点收窄至100个基点。(完)

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