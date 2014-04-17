欧元债市：希腊五年期公债收益率降至发行水平下方

* 希腊五年期公债收益率降至发行水平下方

* 公债市场表现对未来发售是否成功至关重要

* 葡萄牙计划发售公债

路透伦敦4月17日 - 希腊自2012年违约后首次发行公债的收益率(殖利率)周四跌至发行水平下方，因希腊公债经历短暂卖压之后，与其他二线国家公债一道上扬。

希腊五年期公债 发售面临严峻压力，因投资者将这次里程碑式的发售作为锁定利润的机会。希腊公债今年在欧元区国家中表现最好。

希腊重返债市后公债即马上面临卖压，令人担忧该国从民间融资仍受到来去不定的对冲基金左右。希腊创下公债违约国家重返债市融资的最快纪录。

从本周稍早的高于5.1%跌破发行收益率4.95%显示，希腊或许能够在未来有更稳定的投资者基础。

债市表现强劲是吸引投资者参与未来希腊债券销售的关键。五年期公债最新跌14个基点，报4.82%。

“很有可能有一些人希望迅速获利，然后退出去...或者有点太早。”阿姆斯特丹ING的投资级债券策略主管Padhraic Garvey称。

“理想情况是该债券收益率可以达到4.75%，甚至是4.5%，来建立信心。你不希望收益率上扬，因为这样会口碑不好，并降低未来债券发行成功的机率。”

希腊10年期公债 收益率最新报6.09%。今年迄今，希腊公债收益率大跌约250个基点，在全球公债收益率跌幅中居前。

下周三葡萄牙将发售不超过7.50亿欧元的公债，将是2011年4月以来首次标售公债。葡萄牙公债收益率(殖利率)当前在八年低位，这将是其回归市场融资迈出的一步。(完)

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