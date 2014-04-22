欧元债市：葡萄牙公债收益率跌向近八年低点，明日将迎来新债标售

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
葡萄牙10年期公债收益率 下跌1个基点，至3.73%，略高于上周触及的八年低位3.66%。
其他欧元区二线国家公债收益率亦跌向多年低位，缩窄与核心国家公债的利差。核心国家公债盘初涌现一些卖压。
德国10年期公债收益率 开盘升至1.53%。
IMF派往葡萄牙的代表团团长Subir Lall表示，随着欧元区成长也在逐步改善，葡萄牙从市场获得资金的前景“充满希望。” (完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/杜明霞；审校 田建华/张明钧)
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。