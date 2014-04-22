欧元债市：葡萄牙公债收益率跌向近八年低点，明日将迎来新债标售

葡萄牙10年期公债收益率 下跌1个基点，至3.73%，略高于上周触及的八年低位3.66%。

其他欧元区二线国家公债收益率亦跌向多年低位，缩窄与核心国家公债的利差。核心国家公债盘初涌现一些卖压。

德国10年期公债收益率 开盘升至1.53%。

IMF派往葡萄牙的代表团团长Subir Lall表示，随着欧元区成长也在逐步改善，葡萄牙从市场获得资金的前景“充满希望。” (完)

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