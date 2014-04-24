欧元债市：西班牙和意大利公债收益率上升，两国今年融资计划完成约40%

* 西班牙和意大利均完成今年融资计划的约40%

* 供应压力提振西班牙和意大利公债收益率脱离近期低点

* 惠誉将在周五调整西班牙和意大利评等

路透伦敦4月24日 - 西班牙和意大利公债收益率(殖利率)周四从逾八年最低微升，两国标售大量公债，扶助完成今年约40%的融资计划。

通常在有新债销售计划的日子，公债收益率会上涨，因投资人为新债预留空间，但分析师表示，标售顺利完成暗示公债价格回落不太可能持续。

两国经济复苏会带来高回报以及对欧洲央行进一步放宽货币政策的预期促使投资人购买西班牙和意大利公债。

一些分析师表示，两国融资进展如此迅猛令今年其债市的升势令人印象更加深刻。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，若欧元区通胀前景恶化，央行可能启动全面的资产购买计划。

西班牙10年期公债收益率 上涨4个基点至3.09%，意大利10年期公债收益率 涨幅相仿，报3.13%。两者都保持在近期低点附近，自去年年底已经大跌约一个百分点。

西班牙出售56亿欧元的三年期、五年期和10年期公债，略高于目标标售区间的高端，借款成本创下纪录低点。公债发售后，西班牙财政部今年1,330亿欧元发债目标已完成超过43%，去年1-4月完成目标的40%，之前三年分别为38%、36%和32%。

意大利出售50亿欧元的零息和通胀挂钩债券，已经完成约39%的2014年债务发行计划。该国还将在4月29日进行月底常规发行，出售最多90亿欧元的公债。

惠誉定于周五重新评定西班牙和意大利的债信评级，当前两国评级分别为BBB和BBB+。分析师预计至少意大利的负面展望会上调成稳定，不过也不排除评级上调的可能性。(完)

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