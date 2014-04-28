欧元债市：斯洛文尼亚公债收益率急升，因总理痛失执政党党魁之位

* 斯洛文尼亚公债收益率急升，因政治不确定性

* 希腊10年期公债收益率触及一个月高位

* 惠誉上调西班牙评等拖累西班牙公债收益率下滑

* 欧元区二线国家经济基本面改善

路透伦敦4月28日 - 斯洛文尼亚公债收益率(殖利率)周一急升，此前斯洛文尼亚总理Alenka Bratusek失去执政党领导人地位，现任政府能否继续执政面临威胁。

Bratusek在党魁之争中输给Zoran Jankovic。但联合执政的三个友党已表示，不会与Jankovic合作。

不过斯洛文尼亚政府公债下跌及提前大选，将会导致经济改善的措施延缓实施，而斯洛文尼亚才刚刚显露出有所进展。

斯洛文尼亚公债在欧元区市场中表现落后，早盘10年期公债收益率(殖利率)一度跳涨29个基点至3.99%，收盘报3.87%。

“当政府有重大变动时，市场显然会显露厌恶风险情绪，特别是像斯洛文尼亚还有很多事情有待完成的国家，”荷兰国际集团(ING)策略师Alessandro Giansanti表示。

“我们预期短期政治危机的风险将导致斯洛文尼亚债券利差略为扩大，特别是该国债市近几个月来表现良好。”

和其他二线国家一样，斯洛文尼亚今年借款成本大幅下滑，10年期公债收益率跌至2007年来低点，因欧元区债务危机疑虑消退，投资人重拾信心。

**希腊公债也遭抛售**

希腊公债也遭抛售，此前欧盟执委会表示，尽管希腊本月重回市场融资，但仍要靠国际金主的贷款才能弥补融资缺口。

希腊10年期公债收益率 触及一个月高位6.47%，此前欧盟执委会表示，该国至明年5月底面临55亿欧元融资缺口。

其他欧元区国家公债方面，西班牙10年期公债收益率重新跌向八年半低位，因惠誉调高西班牙评等。

惠誉周五收盘后将西班牙评等由BBB上调至BBB+，展望为稳定，因融资状况改善及经济前景更明朗。

西班牙10年期公债收益率 下跌1基点至3.06%，距离上周触及的八年半低点3.04%不远。意大利10年期公债收益率 涨至3.14%，但仍接近一周前所触及的纪录低点3.07%。(完)

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