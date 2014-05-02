欧元债市：欧元区二线国家公债上扬，西班牙公债收益率跌穿3%

* 西班牙公债收益率降至2005年来最低

* 德债收益率下滑，因乌克兰局势动荡

* 乌克兰紧张局势抵消美国强劲就业数据影响

路透伦敦5月2日 - 西班牙公债收益率周五跌穿3%，为九年首见，因较低评等的欧元区公债摆脱乌克兰动荡局势影响，延续欧洲央行行动带动的升势。

欧元区二线国家公债表现优于较高评等国家公债，后者走势反复。在美国公布强劲就业数据后，较高评等公债收益率上涨，之后因俄罗斯和乌克兰紧张局势升温，收益率回软。

乌克兰东南部城镇斯拉维扬斯克的亲俄分离主义者周五击落两架乌克兰直升飞机，据报俄罗斯要求联合国安理会就乌克兰在该城镇的军事行动举行特别会议。

同2011-12年度的债务危机不同，乌克兰的动荡局势未能影响欧元区二线国家债市。欧洲央行将购买公债应对低通胀的可能性支撑二线国家债市。欧元区4月通胀为0.7%，低于欧洲央行略低于2%的目标。

西班牙10年期公债 跌6个基点，报2.97%，为2005年来最低，根据路透数据，若跌穿2.97%，将创下纪录低点。

爱尔兰和意大利10年期公债收益率跌约4个基点，葡萄牙10年期公债收益率下滑2个基点，报3.62%，本周末葡萄牙政府将开会决定是否在预防性贷款计划尚未就绪的情况下退出国际救助。

德国10年期公债收益率 跌2个基点，报1.45%，因乌克兰和俄罗斯的紧张局势升级。

美国公布强劲的就业报告后，德国10年期公债收益率一度升至1.51%，之后受地缘政治紧张局势拖累回落。(完)

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