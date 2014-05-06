欧元债市：二线公债收益率触及纪录低位，因葡萄牙无条件退出救助计划

* 市场对葡萄牙在无后备贷款的情况下退出国际救助的计划表示欢迎

* 葡萄牙公债收益率触及八年低位

* 意大利10年期公债收益率跌至3%之下

* 部分市场人士预计欧洲央行将停止购债冲销操作

路透伦敦5月6日 - 欧元区部分较低评等公债收益率周二触及纪录低位，因投资者对葡萄牙无条件退出国际救助的计划表示欢迎，且相信欧洲央行未来将在一定程度上放缓货币政策。

步爱尔兰的后尘，葡萄牙政府表示，将在没有后备贷款的情况下于本月结束国际救助。仅仅两年前，投资者还认为该国面临债务违约的风险。

现在，市场人士将葡萄牙此举视为确认欧债危机正在消退的利好迹象，一点也不担心该国缺乏未来的资金保障。

葡萄牙10年期公债 收益率日内下跌4个基点，报3.60%，根据路透数据， 盘中触及八年低位3.568%。在2011-2012年欧债危机最严重的时期，该国10年期公债收益率触及逾17%的高位。当时，没有人能预见到，一个债务水平达到经济总产出1.3倍，失业率约为15%的国家能如此快地重新赢回投资人的信心。

欧元区其他较疲弱国家的公债收益率也回落2-3个基点。10年期西班牙、意大利和爱尔兰公债收益率分别触及2.93%、2.988%和2.739%的纪录低位。

评级机构惠誉周二表示，如果经济复苏且债务比率持续下降，可能上调欧元区二线国家的评级，反应对欧元区二线国家的信心改善，两年前，这些国家还是欧债危机的重灾区。

市场预期，欧洲央行可能进一步放宽货币政策，因通胀仍然低于预期，且较目标水平低超过一个百分点。这扶助支撑收益率回落的趋势。

预计欧洲央行周四不会降息，且距离印钞购买资产可能也为时尚早。不过，近期货币市场面临的压力引发部分市场人士预计，央行会将向市场注入更多的流动性。

可能的举措是暂停每周一次的欧洲央行存款招标，此举旨在从市场吸收流动性，金额相当于央行在危机最严重时期通过证券市场计划(SMP)购买的、目前尚未到期的公债规模。(完)

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