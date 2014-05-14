欧元债市：意大利公债收益率重返纪录低位，投资人预计ECB下月行动

* 意大利为15年期新债定价，已获200亿欧元认购
* 德国两年期公债收益率在标售后触及六年低点
* 欧洲央行和英国央行政策前景引发最近欧元区公债升势
* 西班牙、爱尔兰、意大利公债收益率均处在纪录新低
路透伦敦5月14日 - 意大利公债收益率(殖利率)周三重返纪录低点，因投资人预计欧洲央行将在下月采取新的刺激措施，带动了对意大利较长期新债销售的强劲需求。
英国央行暗示不急于升息也巩固了借款成本全面下滑的势头，西班牙和爱尔兰公债收益率再度下探纪录低点，德国公债收益率也降至约一年最低水准。
对欧元区公债的需求持续，带动本周欧元区国家进行一连串预定及非预定的公债发行，企图把握借款成本在历来最低的机会。
上周欧洲央行总裁德拉吉发出明确信号，预示央行势将在下个月放宽货币政策，以支撑经济，这提振较低评等欧元区公债进一步走强。
了解具体措施的消息人士向路透表示，欧洲央行6月会议上的政策选项包括下调所有利率以及旨在提振对中小企业放贷的针对性措施。
意大利透过银团发售的70亿欧元15年期新债获得超过200亿欧元的认购。之前意大利标售72.5亿欧元公债，表现强劲，其中三年期公债收益率创纪录低位。
西班牙也发行了首笔通胀保值债券(TIPS)，吸引到逾200亿欧元需求。
较长期公债可以帮助意大利锁定最理想的借贷成本，延长债务的平均年期，并避免承担短期再融资债务的风险。今年稍早，意大利曾发行2022和2028年到期的公债。
意大利10年期公债收益率 跌4个基点，报2.90%，重返上周的纪录低点2.90%。
德国两年期公债收益率 跌1个基点，报0.10%，为近六周以来最低。德国10年期公债收益率 跌5个基点，报1.38%。英国央行通胀报告促使投资人押后对央行升息时机的预期，也推动了此间市场的走势。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)