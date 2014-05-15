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债券 | 2014年 5月 16日 星期五 02:12 BJT

欧元债市：希腊公债收益率升至近两个月高位，因追溯税计划及政治忧虑

* 希腊公债收益率升至近两个月高位

* 希腊否认会向海外债权人征收追溯税

* 其他二线欧元区公债收益率也上升

* 德债表现出众，因经济缓慢成长及低通胀

路透伦敦5月15日 - 希腊公债收益率周四升至近两个月高位，欧元区二线公债的升势暂停，此前有文件显示希腊拟向公债的非居民持有人追讨资本利得税，令一些投资人措手不及。

希腊财长否认推出了新的追溯税，称文件只是要明确，希腊公债的海外持有人在2012年2月至2013年底之间的资本利得应按2012年的税收条例缴税。

一些市场人士也担心在下周的欧洲选举前，对欧盟持怀疑态度的希腊政党在民调的支持率上升，这可能削弱国内对执政联盟的支持，并可能引发大选。

在欧元区公布的经济成长数据低于预期，且低通胀前景巩固了欧洲央行将祭出新的刺激措施的预期后，欧元区二线公债收益率在盘中稍早触及纪录低点，但希腊的忧虑令二线欧元区公债的大涨势头戛然而止，收益率也出现反弹。

希腊10年期公债收益率 午后跳升半个百分点，至3月底来最高的6.83%。

意大利10年期公债收益率 升18个基点，报3.10%，从稍早触及的2.89%的纪录低点反弹。

西班牙 和爱尔兰公债 收益率也从纪录低点反弹，分别升16个基点和5个基点，报3.02%和2.69%。

德国10年期公债收益率 跌7个基点，报1.31%的一年低点。之前美国公布的数据有好有坏，欧元区经济成长逊于预期以及一欧洲央行调查显示通胀前景迟滞，均带动德债收益率延续跌势。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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