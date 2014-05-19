欧元债市：意大利和西班牙公债收益率上升，因选举前市场气氛紧张

* 欧洲选举前投资人获利了结

* 爱尔兰公债扭转穆迪上调评等后的升势

* 葡萄牙退出救助计划，但改革风险犹存

* 希腊公债跌势停止，但政局脆弱

路透伦敦5月19日 - 欧元区较高风险公债收益率周一上升，因投资人在可能造成局势不稳的欧洲选举前，对近期价格上涨获利了结。

意大利 和西班牙10年期公债收益率 扭转稍早跌势，分别大涨10个基点或更多，至3.06%和3.10%的日高。

交易商表示，投资人担心反对撙节措施和对欧元区持怀疑态度的政党获得支持可能挫伤改革的努力。

投资人密切关注希腊，民众对反对党的支持可能殃及本已脆弱的执政联盟，并可能为全国大选铺路。

穆迪周五将爱尔兰评等调升两个级距，但爱尔兰公债未能有所表现，爱尔兰10年期公债收益率在开盘小跌后迅速反弹，当日攀升3个基点，报2.72%。

葡萄牙确认退出援救计划，但也未能赢得厌恶风险投资人的青睐。

葡萄牙10年期公债收益率 升8个基点，报3.86%。希腊10年期公债收益率略低于两个月高位，政府计划豁免其公债的海外持有人的资本利得税未能缓和投资人在选举前的不安。(完)

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