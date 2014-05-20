欧元债市：欧元区二线公债收益率上涨，欧盟选举前投资人紧张

* 意大利和葡萄牙公债较可比德债收益率差升至两个月高位

* 投资人担心欧盟选举后国内经济不稳

路透伦敦5月20日 - 欧元区低评级公债的收益率在周二上涨，投资人担心本周的欧盟选举可能影响二线国家的经济改革。

意大利和葡萄牙10年期公债较可比德债利差升至两个月高位，分别报189基点和264基点。

投资人主要担心的是，如果反撙节和持欧洲统一怀疑论的政党在选举中取得不错战绩，那么一些国家的执政联盟或许会为了重新赢得广泛支持而在政策上改弦更张，从而再度引发对于债务和预算赤字的担忧。

希腊被视为风险最大的国家，该国执政党的多数优势是最微弱的。许多投资者都担心，反纾困的左翼政党所获得的支持票，可能会进一步削弱执政联盟，并引发全国大选。

意大利10年期公债 收益率升11个基点，报3.26%。葡萄牙10年期公债收益率 跳升10个基点，报4%，爱尔兰10年期公债收益率 升8个基点，报2.81%。

交易商表示，在上周买入50亿欧元西班牙通膨保值债券和142.5亿欧元意大利公债后，投资人也感觉所持二线公债超负荷了。上周欧元区公布的首季经济成长数据逊于预期也令市场信心受挫。

意大利方面，欧盟大选将考验意大利总理伦齐(Matteo Renzi)的政治合法性。2月时伦齐通过党内倒戈取代前任莱塔，担任总理一职。

如果选举结果良好，伦齐将可获得选民的支持，进行他所承诺但尚未兑现的激进改革；但若选举结果欠佳，他恐将面临党内外反对派的夹攻。

相比之下，西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)获得绝大多数的支持。该国经济复苏也已开始走上正轨。

“如果你认为对欧盟大选的担忧只是庸人自扰，那么在意大利和西班牙公债间就应该选择前者，”意大利裕信银行(UniCredit)利率策略师Luca Cazzulani表示。

“如果你认为欧盟大选可能有风险，那么在两国公债间就应该选择后者，”他说，不过他预计反撙节政党“在大选中不可能有大的作为，不会给区内二线公债造成长期的困扰。

西班牙10年期公债收益率 升8个基点，报3.10%，与意大利公债一样，仍较上周触及的纪录低点高约25个百分点。

意大利10年期公债较可比西班牙公债收益率差升至16个基点的八个月最高，上周为4个基点。(完)

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