欧元债市：部分二线国家公债价格反弹，交易商称跌势过度

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
* 二线国家公债收益率下滑，因风险意愿回温
* 德国标售公债受挫
* 希腊和意大利仍关注欧盟选举不安情绪
路透伦敦5月21日 - 较低评等欧元区公债价格周三反弹，扭转近期跌势，部分交易商称近期跌势过度。
意大利10年期公债再度受到青睐，收益率从两个月高位回落，因高回报的吸引力盖过了本周欧盟选举可能造成局势不稳的紧张情绪。
希腊、葡萄牙、西班牙和爱尔兰公债均走强，但避险的德国公债标售则需求不振。
意大利10年期公债收益率 跌5个基点，部分短线投机性投资人的卖盘看来已经减弱。
希腊和葡萄牙10年期公债收益率今日表现最好，分别大涨26个基点和14个基点，报6.52%和3.86%。
希腊反对撙节的左翼激进联盟党周末在当地选举中强烈造势，反映出反对欧洲一体化的政党或在周四的欧盟选举中表现良好。这让二线国家公债的涨势暂停。
许多市场人士预计一旦欧盟选举结束，二线公债将恢复升势，因预计下月欧洲央行将挹注更多货币刺激措施。
交易商表示，德国周三发售10年期公债遭遇阻力，进一步显示对较高回报资产的兴致回潮。
但这对西班牙周四发售25-35亿欧元债券而言是个好兆头。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --