欧元债市：部分二线国家公债价格反弹，交易商称跌势过度

* 二线国家公债收益率下滑，因风险意愿回温

* 德国标售公债受挫

* 希腊和意大利仍关注欧盟选举不安情绪

路透伦敦5月21日 - 较低评等欧元区公债价格周三反弹，扭转近期跌势，部分交易商称近期跌势过度。

意大利10年期公债再度受到青睐，收益率从两个月高位回落，因高回报的吸引力盖过了本周欧盟选举可能造成局势不稳的紧张情绪。

希腊、葡萄牙、西班牙和爱尔兰公债均走强，但避险的德国公债标售则需求不振。

意大利10年期公债收益率 跌5个基点，部分短线投机性投资人的卖盘看来已经减弱。

希腊和葡萄牙10年期公债收益率今日表现最好，分别大涨26个基点和14个基点，报6.52%和3.86%。

希腊反对撙节的左翼激进联盟党周末在当地选举中强烈造势，反映出反对欧洲一体化的政党或在周四的欧盟选举中表现良好。这让二线国家公债的涨势暂停。

许多市场人士预计一旦欧盟选举结束，二线公债将恢复升势，因预计下月欧洲央行将挹注更多货币刺激措施。

交易商表示，德国周三发售10年期公债遭遇阻力，进一步显示对较高回报资产的兴致回潮。

但这对西班牙周四发售25-35亿欧元债券而言是个好兆头。(完)

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