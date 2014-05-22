欧元债市：二线公债收益率持稳，欧洲央行政策前景再度成为焦点

* 法国数据使欧洲央行政策前景再度成为焦点

* 部分市场人士仍对欧盟选举感到不安

* 评级机构要等到欧盟选举结果出炉后再调整二线国家的评级

路透伦敦5月22日 - 欧元区评级较低公债收益率周四企稳，因有关欧洲央行将进一步放宽政策的预期盖过了对反撙节政党将在欧盟选举中获强劲支持的忧虑。

市场焦点重回欧洲央行政策前景，之前公布的数据显示，法国制造业活动5月萎缩，预期为扩张。德国民间部门继续保持强劲表现，但不足以引发公债市场的抛售。

欧洲央行已暗示，可能在6月会议上采取行动，放宽政策。任何疲弱的经济数据，都将会再度挑起有关欧洲央行是否会开始印钞抗击通缩，并提振成长的讨论。

西班牙10年期公债 收益率上扬1个基点，报3.03%。意大利10年期公债 收益率升幅相同，报3.22%。

在法国数据公布后，上述两国公债收益率逆转了稍早小跌的走势，但仍较上周触及的纪录低位高出至少20个基点。

二线国家公债收益率近期攀升，西班牙和意大利公债标售结果良好，且部分市场人士担忧，对欧洲统一持怀疑态度的政党在本周欧洲议会的选举中获得强劲的支持，从而削弱部分国家的执政联盟。

西班牙今日稍早标售35.3亿欧元的五年和10年期公债，出售规模在目标区间的高端。尽管需求较之前的数次标售疲弱，但售出公债的规模仍接近翻番，因西班牙借贷成本处于纪录低位。

部分策略师表示，欧盟选举可能导致欧元区部分国家的政府出现动荡。

政治上上的不确定性可能使评级机构在周五决定希腊、葡萄牙、西班牙、法国、荷兰和英国评级时持谨慎态度。

“评级机构必须考虑政治形势，”荷兰合作银行的高级市场经济学家Elwin de Groot说，“最好等到欧盟选举结束后，看各国政府是否仍然保持稳定再作决定。”(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]