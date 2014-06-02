欧元债市：葡萄牙公债收益率小涨，此前高等法院驳回缩减预算案

* 对欧洲央行将放宽政策的预期缓和了市场的不安

* 疲弱的产出和通胀数据继续向欧洲央行施压

* 放宽政策仍可能令市场失望

路透伦敦6月2日 - 葡萄牙公债收益率(殖利率)周一小涨，此前该国高等法院驳回了政府2014年预算中多项节约支出措施。

不过较广泛的债市受到对欧洲央行周四将宣布刺激性货币政策的预期提振，葡萄牙公债收益率升势受限。

葡萄牙10年期公债收益率 升4个基点，报3.69%，盘中一度高见3.76%。

葡萄牙最高法院的裁定在周五市场收盘后公布，估计造成的财政缺口有7亿欧元。

对于ECB可能出台政策举措的期待，支撑了其他欧元区公债市场。意大利 和西班牙 10年期公债收益率周一下滑2个基点和3个基点，分别报2.94%和2.83%，接近纪录低点。

欧元区5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值降至六个月低点52.2，低于4月的53.4，德国的强劲数据未能抵销法国经济活动萎缩的影响。

该终值数据也较初值得52.5下修，但仍为连续第11个月高于50的荣枯分水岭。产出分项指数由56.5降至54.3，且低于初值得54.7。

欧元区5月通胀率料持稳在0.7%，处于欧洲央行所谓的通胀率低于1%“危险区域”内，且远低于央行的2%通胀目标。

德国联邦统计局周一公布的初值数据显示，5月通胀率放缓至近四年低点，因能源价格下滑。 （完）

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