欧元债市：德国公债收益率升至一周高位，欧元区通胀数据疲弱

* 欧元区通胀年率降至欧债危机爆发来最低

* 数据下滑引发投资人对欧洲央行行动的担忧

* 谨慎的投资人在周四欧洲央行会议前获利了结

路透伦敦6月3日 - 德国公债收益率周二升至一周高位，此前公布的数据显示欧元区通胀下滑，引发对欧洲央行本周稍后可能放宽政策的效果和程度的担忧。

欧元区5月消费者物价指数按年升幅降至欧债危机爆发来最低，令一些投资人对近期升势获利了结，且给欧洲央行采取积极措施保护欧元区脆弱经济复苏带来了压力。

路透访查的分析师原本预计5月通胀年率将维持在4月0.7%的水准，但在周一德国公布疲弱的通胀数据后，一些大银行已经将预估下调至0.5%，部分甚至预估会降至更低的水平。

今日公布的数据证实5月欧元区通胀在0.5%后，投资人重新思考债市敞口，以德债为首的欧元区公债收益率上涨。

德国10年期公债 收益率升6个基点，报1.37%，进一步远离上周触及的一年低点1.28%。

意外疲弱的数据也令市场质疑欧洲央行很快放宽政策计划的效果，预计央行将会把存款利率下调至负值，并采取提振对中小企业放贷的针对性措施。

法国巴黎银行策略师Patrick Jacq等一些分析师也表示，欧洲央行甚至可能暗示将推出购买资产计划，效仿其他主要央行。(完)

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