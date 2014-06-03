欧元债市：德国公债收益率升至一周高位，欧元区通胀数据疲弱

中国能源：推动煤炭企业兼并重组，保持高压倒逼落后产能加快退出--发改委
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
* 欧元区通胀年率降至欧债危机爆发来最低
* 数据下滑引发投资人对欧洲央行行动的担忧
* 谨慎的投资人在周四欧洲央行会议前获利了结
路透伦敦6月3日 - 德国公债收益率周二升至一周高位，此前公布的数据显示欧元区通胀下滑，引发对欧洲央行本周稍后可能放宽政策的效果和程度的担忧。
欧元区5月消费者物价指数按年升幅降至欧债危机爆发来最低，令一些投资人对近期升势获利了结，且给欧洲央行采取积极措施保护欧元区脆弱经济复苏带来了压力。
路透访查的分析师原本预计5月通胀年率将维持在4月0.7%的水准，但在周一德国公布疲弱的通胀数据后，一些大银行已经将预估下调至0.5%，部分甚至预估会降至更低的水平。
今日公布的数据证实5月欧元区通胀在0.5%后，投资人重新思考债市敞口，以德债为首的欧元区公债收益率上涨。
德国10年期公债 收益率升6个基点，报1.37%，进一步远离上周触及的一年低点1.28%。
意外疲弱的数据也令市场质疑欧洲央行很快放宽政策计划的效果，预计央行将会把存款利率下调至负值，并采取提振对中小企业放贷的针对性措施。
法国巴黎银行策略师Patrick Jacq等一些分析师也表示，欧洲央行甚至可能暗示将推出购买资产计划，效仿其他主要央行。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月26日 - 中国国家发展改革委周二召开统筹煤炭去产能稳供应电视电话会议称，要以更大力度和更配套的措施促进煤炭企业兼并重组转型升级，推动不同煤种、不同规模、不同区域、不同所有制的煤炭企业实施兼并重组，形成若干特大型煤炭企业集团；鼓励不同所有制企业相互参股，发展混合所有制。
路透法兰克福4月25日 - 欧洲央行(ECB)周二公布的调查显示，欧元区银行业者第二季料进一步增加放贷，尽管欧洲央行超宽松货币政策损及利润率。
路透上海4月26日 - 中国股市沪综指周二收涨0.16%。沪深证交所融资融券余额当日减 少19.5亿元人民币，连续第六日下降；两市两融余额为9,154.8亿元，续创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174.3 -54.8 3,129.53 4/21 5,421.7 3,807.4 9,22