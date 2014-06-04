欧元债市：美国数据提振德债收益率，欧洲央行会议前市场气氛紧张

新西兰经济：通胀上升，但央行维持利率纪录低位的立场不太可能动摇
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
* 德债收益率上升，此前美国公布强劲服务业数据
* 在欧洲央行周四宣布货币政策决定前市场气氛紧张
* 媒体报导重申欧洲央行对通胀的温和态度
路透伦敦6月4日 - 德国公债收益率周三升至近两周高位，此前美国公布强劲的服务业数据，显示全球最大经济体经济成长稳健，盖过了较预期逊色的美国民间就业数据的影响。
美国5月服务业增速为九个月最快，因新订单和企业活动跳升。
在欧洲央行周四货币政策会议前，欧元区债市弥漫着紧张的气氛，投资人担心欧洲央行可能令市场失望，市场已经消化了央行将采取积极措施应对可能出现的通缩。
德国10年期公债收益率 升2个基点，报1.39%，接近5月中来最高水准。由于预计欧洲央行将放宽政策，德债表现继续优于美债，特别是较短期公债。两年期美债较可比德债利差离2010年来最高的35个基点不远。
预计欧洲央行采取的措施将包括史无前例的下调存款利率至负值区域，并采取提振对中小企业信贷的针对性措施。
彭博援引未具名央行官员报导称，欧洲央行总裁德拉吉可能会称本周的降息不一定就是最后一次，尽管预计存款利率已经会首次被降至负值。
二线国家公债中，西班牙 和意大利10年期公债 收益率也升了3-4个基点，分别报2.89%和3.02%，但仍仅略高于纪录低点。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透惠灵顿4月18日 - 新西兰第一季消费者物价指数(CPI)增幅料将终于达到央行的目标区间中点2%，此前已努力逾一年来拉抬温吞的通胀。
路透北京4月18日 - 随着例行缴税期到来，中国银行间市场周二资金面趋紧，公开市场逆回购重启但对市场帮助不大。交易员称，本周正好是季度缴税期间，资金面料会持续受此影响从而进一步收敛，央行虽重启逆回购投放，但规模有限。 “今天蛮紧的，逆回购重启了但量上杯水车薪，4月是季度缴税，这周规模不小，资金面不会太乐观。”上海一银行交易员说。 华东一银行交易员亦表示，季度例行缴税是资金收敛主因，虽说在预期之内，但鉴于缴税规模偏大，对流动性仍产生了一定影响。 “利率也上了点，4月是缴税大月，这个影响一时半会儿过不了，短期内还是偏谨慎，...不过最近央行各种组合工具来看，大幅收紧然后让大家天天跪求的概率倒不是很大，紧平衡会是常态。”她说。 在上周到期的中期借贷便利(MLF)未续做后，央行本周一暂停进行逆回购，但当日开展4,955亿元人民币MLF操作，规模超过上周和本周两次MLF到期总和。今日则重启逆回购操作，规模800亿元，单日净投放700亿。 以下为主要货币市场利率报价: 北京
路透香港4月18日 - 中国工业气体供应商--盈德气体周二复牌盘初股价一度跌10%，其后跌幅明显收窄，此前称正就约1亿美元银团贷款违约事项与借款方进行沟通。