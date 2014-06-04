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债券 | 2014年 6月 5日 星期四 01:34 BJT

欧元债市：美国数据提振德债收益率，欧洲央行会议前市场气氛紧张

* 德债收益率上升，此前美国公布强劲服务业数据

* 在欧洲央行周四宣布货币政策决定前市场气氛紧张

* 媒体报导重申欧洲央行对通胀的温和态度

路透伦敦6月4日 - 德国公债收益率周三升至近两周高位，此前美国公布强劲的服务业数据，显示全球最大经济体经济成长稳健，盖过了较预期逊色的美国民间就业数据的影响。

美国5月服务业增速为九个月最快，因新订单和企业活动跳升。

在欧洲央行周四货币政策会议前，欧元区债市弥漫着紧张的气氛，投资人担心欧洲央行可能令市场失望，市场已经消化了央行将采取积极措施应对可能出现的通缩。

德国10年期公债收益率 升2个基点，报1.39%，接近5月中来最高水准。由于预计欧洲央行将放宽政策，德债表现继续优于美债，特别是较短期公债。两年期美债较可比德债利差离2010年来最高的35个基点不远。

预计欧洲央行采取的措施将包括史无前例的下调存款利率至负值区域，并采取提振对中小企业信贷的针对性措施。

彭博援引未具名央行官员报导称，欧洲央行总裁德拉吉可能会称本周的降息不一定就是最后一次，尽管预计存款利率已经会首次被降至负值。

二线国家公债中，西班牙 和意大利10年期公债 收益率也升了3-4个基点，分别报2.89%和3.02%，但仍仅略高于纪录低点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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